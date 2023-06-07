السليمانية.. مقتل رجل داخل منزله في سرجنار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل اربعيني مقتولا داخل منزله في حي سرجنار بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم إبلاغ القوات الأمنية والفرق الصحية بوجود جثة في منزل بحي سرجنار بمدينة السليمانية وعليها اثار ثلاث رصاصات نارية وذلك عند الساعة 2:30 من فجر اليوم.

وأضاف المصدر، أنه تم التعرف على المتوفى ويدعى "سرمد عارف" مواليد عام 1982، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، مشيرا الى إرسال جثته لفحص الطب الشرعي في السليمانية.

واشار إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، ولم يتم الكشف عن سبب وفاة الشاب والمشتبه به الرئيسي.