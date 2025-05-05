السليمانية.. مقترح لنصب كاميرات داخل حافلات الطلبة

شفق نيوز/ كشف مدير تربية السليمانية نزاد عبدالله، يوم الاثنين، عن توجه حكومي لنصب كاميرات داخل الحافلات التي تنقل الطلبة، وذلك بعد تقديم مقترح رسمي إلى وزارة التربية باقليم كوردستان.

وقال عبد الله في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "مقترحاً رسمياً قُدِّم إلى وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان بشأن نصب كاميرات داخل الحافلات التي تقل الطلبة"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي استجابةً لشكاوى متكررة من أولياء الأمور حول سلوك بعض السائقين، وحرصاً على حماية مصلحة التلاميذ".

وأكد عبدالله أن "المشروع ما يزال في طور الدراسة من قبل الوزارة"، مضيفاً بالقول: "في حال وافقت الوزارة، وإذا تبين أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الطلبة، فسوف نبدأ فعلياً بتثبيت الكاميرات داخل الحافلات".

وكان رائد دانا عثمان، ممثل دائرة النقل في لجان القائممقامية بمحافظة السليمانية، قد صرح في وقت سابق بأن الهدف من هذه الكاميرات هو تحديد أوقات نقل الطلبة بدقة، ومعرفة مواعيد خروجهم وعودتهم، الأمر الذي يسهم في تنظيم حركة النقل وتوثيق أي مخالفات محتملة.