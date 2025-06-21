السليمانية.. معلمون وموظفون كورد يعلنون التظاهر للمطالبة بصرف رواتبهم

شفق نيوز/ أعلن معلمون وموظفون حكوميون كورد، يوم السبت، عزمهم تنظيم تظاهرة واسعة في محافظة السليمانية، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، مطالبين الكتل السياسية المعارضة بموقف موحد وفعّال بعيداً عن التصريحات الإعلامية.

وخلال مؤتمر صحفي نُظّم في السليمانية، دعا ممثلو المعلمين الغاضبين شرائح المجتمع والمعارضة السياسية كافة، إلى المشاركة في التظاهرة المرتقبة التي ستُنظم يوم الأربعاء المقبل 26 حزيران، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

وقال نجم الدين محمد، ممثل المعلمين خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مرور أكثر من 40 يوماً على تأخر صرف الرواتب دون أي بوادر للحل دفع إلى إعلان التظاهر، ومطالبة الحكومة إما بصرف الرواتب كاملة، أو إرسال أرقام الحسابات إلى بغداد لتتولى هي عملية التحويل بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "الوضع المعيشي لكافة الموظفين والمعلمين وصل إلى مرحلة خطيرة، بسبب التراكم المستمر في تأخير الرواتب، في ظل غياب أي بوادر جدية لمعالجة الأزمة".

يذكر أن رواتب شهر أيار/مايو لم تصل حتى الآن من الحكومة الاتحادية، ولا توجد أي مؤشرات على إرسالها، في حين كانت بغداد قد أعلنت في وقت سابق أن الإقليم قد استلم حصته من الموازنة الثلاثية، وبالتالي لن يتم إرسال رواتب أيار، كما لم يتم تحويل أي راتب لعام 2025 حتى الآن، وسط تعقيد سياسي يتطلب حلاً جذرياً.