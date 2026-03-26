السليمانية.. معدلات أمطار كبيرة وبنجوين الأعلى (صور)

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، جوهر حمه لاو، يوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع كبير في معدلات هطول الأمطار خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وقال حمه لاو، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المجموع الكلي لكميات الأمطار المتساقطة في السليمانية منذ بداية الموسم الحالي بلغ 795.4 ملم، مقارنة بـ307.6 ملم خلال الفترة نفسها من العام الماضي"، ما يشير إلى زيادة ملحوظة في معدلات الهطول.

وأضاف أن "كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 12 ملم، فيما سجلت قبل يومين 2.7 ملم".

وأشار إلى أن "أعلى معدلات الهطول سُجلت في ناحية بنجوين بواقع 1380.6 ملم، تلتها ناحية جوارتا بـ1348.5 ملم"، مبيناً أن "مدينة كلار شهدت يوم أمس أعلى معدل هطول يومي بلغ 38.8 ملم".

وتابع أن "المجموع الكلي للأمطار في كلار وصل حتى اليوم إلى 428.8 ملم".

وتأتي هذه الزيادة في كميات الأمطار ضمن موسم مطري يُعد من الأعلى خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز من مخزون المياه في السدود والمصادر المائية في إقليم كوردستان.