السليمانية .. مطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية حول "العلوات" بعد حادثة قتل شاب

شفق نيوز – السليمانية

قُتل شاب يعمل في "علوة" السليمانية، فجر الجمعة، إثر شجار مع عامل آخر أمام العلوة، في حين طالب مسؤول في نقابة العلوة بتعزيز الحماية قربها لمنع وقوع مشاجرات مماثلة مستقبلاً.

وقال مسؤول نقابة علوة السليمانية سرور علي، لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع في تمام الساعة الثالثة صباحاً أمام علوة السليمانية، حيث عاد شابان من سكنة قضاء كلار من منفذ برويزخان وهما يحملان كمية من الخضروات لإيصالها إلى العلوة، قبل أن ينشب بينهما خلاف تطوّر إلى عراك انتهى بمقتل أحدهما".

وأضاف ان "الشابين كانا صديقين ويعملان سوياً، إلا أن سوء تفاهم بسيط تحول إلى نزاع حاد تسبب بوقوع الجريمة"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن حضرت إلى موقع الحادث وتم توقيف المتهم وفتح تحقيق رسمي".

وطالب علي، بضرورة توفير فرق أمنية دائمة داخل وحول العلوة، مؤكداً أن "وجود قوة أمنية قريبة من الممكن أن يقلل بشكل كبير من مثل هذه الحوادث، خاصة أن حركة التجار والعمال تمتد حتى ساعات الفجر".

وأشار علي إلى أن "العلوة تشهد يومياً حركة كثيفة، ما يستوجب إجراءات حماية إضافية لضمان سلامة العاملين والمرتادين".

وتسجل القوات الأمنية حوادث مشاجرة بين الحين والآخر في مناطق عدة من السليمانية ومدن العراق الأخرى، والتي ينتهي عدد منها بإصابة أحد الطرفين أو حتى مقتله.