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السليمانية.. مطالبة بتحقيق "عاجل" في هجمات متكررة على صحفي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-03T15:03:12+0000
السليمانية.. مطالبة بتحقيق "عاجل" في هجمات متكررة على صحفي

شفق نيوز/ طالب مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كوردستان، يوم السبت، الاجهزة الامنية في محافظة السليمانية، بالتحقيق "الجدي والعاجل" في هجمات متكررة على منزل الصحفي محمد فاتح حامد وكشف نتائج التحقيق للرأي العام.

وجاء في بيان للمركز ورد لوكالة  شفق نيوز، انه "استقبل في مقره، المذيع ومحرر الاخبار في راديو نوا (محمد فاتح حامد) الذي زار المركز للابلاغ عن الاعتداءات التي تشن على منزله".

وأبلغ حامد المركز بانه خلال شهر واحد تعرضت مجموعة من المراهقين عدة مرات على منزله الكائن في حي كوردستان في مدينة السليمانية وتقوم المجموعة بركل باب الدار وكسره وتهديده، مبينا انه قام بابلاغ الجهات الامنية في المنطقة عدة مرات بشكل رسمي او غير رسمي واخبرها بان هذه التهديدات لها علاقة بعمله. 

واضاف البيان انه وفقا لعدة لقطات مصورة (فيديو) جلبها لمركز ميترو، قامت مجموعة من المراهقين بالهجوم على منزله بركل باب الدار وكسرها وتهديده. 

 واشار البيان الى ان "هذه الاعتداءات مستمرة منذ اكثر من شهر وانه قام بابلاغ الاسايش لثلاث مرات، وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة ووضع كاميرات المراقبة تبين ان الهجمات ماتزال مستمرة على منزله وان زوجته واطفاله مصابون بالذعر والقلق". 

واعرب بيان المترو عن "دعمه للصحفي محمد فاتح ومطالبة الاجهزة الامنية في مدينة السليمانية التحقيق الجدي والعاجل في حوادث الاعتداء المستمرة عليه وكشف نتائج التحقيق للرأي العام".

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