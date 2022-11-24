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السليمانية.. مطالبات بإطلاق سراح المحتجزين من طلبة الجامعات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T12:24:36+0000
السليمانية.. مطالبات بإطلاق سراح المحتجزين من طلبة الجامعات

شفق نيوز/ اكد الطلاب المحتجون في السليمانية يوم الخميس، على مواصلتهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة ومطالبين في الوقت نفسه ابعاد التدخلات الحزبية عن العمل الجامعي.

وقال ممثل الطلبة المحتجين في السليمانية سيفر قادر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "أهم مطالبنا هو الإفراج عن المعتقلين من الطلبة المحتجين الذين احتجزتهم قوات الاسايش خلال التظاهرات المطلبية في اشارة إلى اعتقال 105 طلاب منذ بدء التظاهرات".

واضاف "اننا تطالب كذلك بكف التدخلات الحزبية في العمل الجامعي ومنع اي شكل من أشكال التدخل الحزبي".

وأشار سيفر الى ان "القوات الامنية تمارس الضغط على المحتجين لغرض تكميم أفواههم ومنع المطالبة بالحقوق".

وأوضح ممثل المحتجين؛ أن "المطالبة بالمنح واقرارها رسمية وكذلك تقليل الأجور الدراسية المسائية وتحسين الخدمات هي مطاليبنا المستمرة كونها مطالب شرعية".

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