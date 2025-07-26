السليمانية.. مطالبات بصرف مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين المتوقفة منذ 2014

شفق نيوز- السليمانية

كشف صادق عثمان، المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن وجود قرار صدر في 2014 يقضي بمنح مكافأة مالية للمتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاماً.

وقال عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "المكافأة التي نص عليها القرار تعادل راتب سنة كاملة مع جميع المخصصات، وقد تم إقرارها منذ العام 2014 كمكافأة لمن أمضوا أكثر من 25 عاماً في الخدمة"، مشيراً إلى أن "المتقاعدين في الإقليم يطالبون منذ سنوات بتطبيق القرار وصرف مستحقاتهم".

وأضاف أن "المتقاعدين لم يتسلموا هذه المكافأة حتى اليوم، ولم تعلن الجهات المعنية عن سبب التأخير أو مصير القرار"، داعياً حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لصرف مستحقات هذه الشريحة".

وختم عثمان، حديثه قائلاً إن "معظم المتقاعدين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة تتطلب استجابة سريعة".

وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الثلاثاء الماضي، المباشرة بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو الماضي بعد التزام حكومة الاقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد اعتمدت آلية "السلف المالية المشروطة" بعد توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، ما زاد من تعقيدات الأزمة، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية في شباط الماضي قراراً يُلزم الحكومة بدفع الرواتب مباشرة، في خطوة أسهمت لاحقًا بتقليص حدة الخلافات.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التزامها ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، ودعت الأخيرة الى الالتزام به، وأكدت أنها قدمت قوائم الرواتب بكل شفافية.