السليمانية.. مطالبات بالإفراج عن محتجين اثنين اعُتقلا من الاسايش

شفق نيوز/ طالب تحالف 19 الاحتجاجي، يوم الأربعاء، السلطات الأمنية في محافظة السليمانية بالإفراج الفوري عن عضوي لجنة المعلمين والموظفين المحتجين، عوسمان گولپي ودلشاد ميراني، اللذين اعتقلا الثلاثاء بعد استدعائهما من قبل جهاز الأمن (الآسايش).

وذكر التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "گولپي وميراني تلقّيا اتصالًا هاتفيًا من جهات أمنية، طُلب فيه منهما مراجعة الآسايش، إلا أن الاتصال بهما انقطع بعد ذلك، مما أثار قلق ذويهم والمشاركين في الحراك الاحتجاجي".

بدوره أكد عضو لجنة المعلمين المحتجين عادل حسن، أن "عائلتي المعتقلين توجهتا صباح الأربعاء إلى مقر الآسايش العامة في السليمانية، حيث أُبلغوا بأنه من المتوقع الإفراج عنهما صباح الغد، إلا أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز".

وكانت مجموعة من المعلمين والموظفين في السليمانية قد أعلنت، في مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت 21 حزيران، عزمها تنظيم تظاهرة سلمية يوم الخميس المقبل للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، ومناهضة الفساد وسوء الإدارة والتفاوت في العدالة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تعرّض فريق صحفي من قناةNRT، يضم علي صالح ومير سەرکەوت، للاعتقال المؤقت أثناء إعداد تقرير ميداني من سوق المدينة، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ساعات من الاحتجاز، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وجاء ذلك بالتزامن مع بيان صادر عن اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية، أبدت فيه تحفظها على توقيت التظاهرة، معتبرةً أن "الوضع الحالي في المنطقة لا يسمح بتنظيم مثل هذه التحركات"، ودعت إلى تأجيل الاحتجاجات إلى "وقت أكثر ملاءمة لنقل المطالب بصورة حضارية وبعيدة عن أي توتر أو عنف".

في المقابل، رفض المعلمون والموظفون هذا الطرح، مؤكدين على سلمية تحركهم وشرعية مطالبهم، ومعتبرين أن التظاهر السلمي حق قانوني ودستوري لا يمكن التنازل عنه.