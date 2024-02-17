السليمانية.. أمطار مستمرة وطقس غير مستقر

شفق نيوز/ أفاد مدير الارصاد الجوية في السليمانية، اليوم السبت، بأن توقعات الطقس تشير إلى استمرار تأثير موجة الأمطار، حتى المساء على مستويات مختلفة مع هطول غزير.

وقال مدير الأرصاد الجوية في السليمانية آسو كمال لوكالة شفق نيوز، إن 31.1 ملم من الأمطار هطلت وسط السليمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن مجمل كميات الأمطار التي هطلت هذا العام في وسط السليمانية بلغ 411.9 ملم وهي أكثر من العام الماضي التي كانت نحو 337 ملم .

وبين كمال، أن تأثير هذه الموجة من الأمطار سيستمر حتى المساء على مستويات مختلفة مع هطول أمطار غزيرة، فيما سيكون الطقس غدا غير مستقر لكن التأثير لن يكون كالأيام السابقة، بل ستهطل الأمطار وسط السليمانية .

وأمس، وثقت عدسة كاميرا شفق نيوز، حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المنازل في حي كنكوه التابع لمنطقة طاسلوجه غرب السليمانية، ليل الخميس، بسبب موجة الأمطار الجارفة.