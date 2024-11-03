السليمانية.. أمطار تتجاوز ثلاثة أضعاف العام الماضي تهدد الزراعة والبنية التحتية

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية هطولاً مطرياً غير مسبوق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت كميات الأمطار 25.3 ملم، مقارنةً بـ 9.3 ملم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة ملحوظة في معدلات الهطول هذا الموسم.

وصرّح مدير الرصد الجوي في السليمانية أسو كمال، لوكالة شفق نيوز، أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مما قد يؤدي إلى مزيد من الأمطار والتقلبات المناخية في المنطقة.

وأوضح كمال أن هذه التغيرات ناجمة عن اضطرابات جوية غير مألوفة في هذا الوقت من العام، ما أسهم في تكوّن السحب الركامية المصاحبة للأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتثير هذه الزيادة غير المعتادة في معدلات الأمطار مخاوف حول تأثيرها على موسم الحصاد والزراعة، فضلاً عن البنية التحتية التي قد تواجه صعوبة في تصريف كميات المياه المرتفعة، وهو ما قد يضيف تحديات للحياة اليومية للمواطنين.

كما يأتي هذا التحول في سياق تحذيرات دولية من تأثيرات تغير المناخ على مختلف المناطق، بما فيها الشرق الأوسط.

وتتابع مديرية الأرصاد الجوية عن كثب حالة الطقس، حيث تصدر تحذيرات دورية للسكان والمزارعين لتبني إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر السيول المتوقعة.

وفي ظل الأوضاع الجوية الحالية، أعلنت السلطات في السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان عن تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المدارس والكليات والمعاهد حفاظاً على سلامة المواطنين.