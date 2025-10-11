السليمانية .. مصرع 54 عاملاً في 10 أشهر نتيجة غياب إجراءات السلامة

شفق نيوز - السليمانية

كشفت نقابات عمال البناء في محافظة السليمانية، يوم السبت، أعداد ضحايا حوادث العمل خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، محذّرة من استمرار إهمال إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل.

وقال مسؤول نقابات عمال البناء في السليمانية، عثمان حمه سعيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد ضحايا العمال في إقليم كوردستان وكركوك والمناطق المتنازع عليها بلغ حتى الآن 54 عاملاً، جميعهم فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم بسبب عدم توفر شروط السلامة المهنية".

وأضاف أن "العامل الذي توفي يوم أمس كان من الجنسية الإيرانية، وقد تبين من خلال التحقيقات أن المقاول المشرف على العمل يتحمل المسؤولية الكاملة، إذ لم يوفّر للعمال أي وسائل سلامة في موقع العمل".

وبحسب سعيد، فإن "الحادث وقع "بسبب وجود خزان نفط في أعلى البناية، حيث أدت شرارة نار أثناء العمل إلى انفجار الخزان، ما تسبب بمقتل العامل الإيراني وإصابة آخر"، مؤكداً أن "مثل هذه الحوادث تتكرر سنوياً نتيجة الإهمال في تطبيق معايير الأمان".

ودعا الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين بيئة عمل آمنة للعمال، وتوفير أدوات الحماية اللازمة، من أجل الحد من ارتفاع عدد الضحايا في مواقع البناء".

ولقي عامل إيراني مصرعه فيما أُصيب آخر من نفس الجنسية، أمس الجمعة، جراء انفجار خزان وقود داخل أحد المنازل بمنطقة الجامعة وسط مدينة السليمانية

وقال مراسل وكالة شفق نيوز،إن العاملين كانا ينجزان أعمال عزل حراري (ايزوكام) عندما وقع الانفجار نتيجة اشتعال مواد قابلة للاحتراق قرب خزان الوقود، ما تسبب بانفجاره على الفور.