السليمانية .. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بحروق شديدة إثر تماس كهربائي

شفق نيوز/ لقي طفلان مصرعهما فيما أُصيبت والدتهما بحروق شديدة اليوم الأربعاء جراء تماس كهربائي حدث داخل منزلهم الكائن في مدينة السليمانية.

وشبت النار داخل منزل في حي "رابرين" بمدينة السليمانية جراء حدوث تماس كهربائي عندما كانت المرأة خارج المنزل لشراء بعض الحاجيات، والطفلان (أحدهم يبلغ من العمر خمس سنوات، والآخر سنتين) يغطان في النوم.

وسعت والدة الطفلين جاهدة لإخماد الحريق وانقاذهما إلا أن محاولاتها باءت بالفشل لتصاب على اثر ذلك بحروق ليتم نقلها الى مستشفى الطوارئ بالسليمانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن رب الأسرة كان قد خرج مبكرا إلى العمل ولم يكن متواجدا في المنزل.