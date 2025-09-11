السليمانية.. مصرع شاب وإصابة زوجته بحادث مروري

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بمصرع شاب وإصابة زوجته، نتيجة حادث مروع في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مروريا وقع قرب ناحية نالباراز على الطريق الرابط بين نالباراز – بنجوين، نتيجة اصطدام سيارة من نوع تويوتا كورولا بمركبة بيك آب".

ولفت إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، فيما أُصيبت زوجته التي كانت برفقته بجروح خطيرة نُقلت على إثرها إلى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "فرق شرطة المرور هرعت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته وأسبابه".