السليمانية.. مصرع امرأة بانفجار غازي في منزلها

شفق نيوز- السليمانية

لقيت امرأة مصرعها، يوم الثلاثاء، إثر حادث انفجار غازي في منزلها بناحية زراين التابعة لقضاء شهرزور ضمن محافظة السليمانية.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن مصادر في مستشفى الشهيد رؤوف بيك، تأكيدها استقبال جثة الامرأة وهي متفحمة قبل قليل، جرّاء حادث انفجار غاز داخل منزلها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأوضح أن الضحية تبلغ من العمر 33 عاماً، مشيراً إلى أن جثتها ستُنقل إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الحادث.

ويأتي الحادث بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها مدينة السليمانية، حيث أسفر انفجار غاز داخل أحد المنازل عن وفاة شخص آخر، ما يسلّط الضوء على تكرار حوادث انفجارات الغاز خلال الفترة الأخيرة.