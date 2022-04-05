السليمانية.. مشروع لتجهيز قضاء رانية بالكهرباء بكلفة تتجاوز 170 مليون دينار

شفق نيوز / أعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن سعيها لاقامة مشروع لتجهيز أحد أحياء قضاء رانية بالطاقة الكهربائية بكلفة تتجاوز (170) مليون دينار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مديرية توزيع كهرباء محافظة السليمانية خصصت مبلغ ( 170،997،000)، مليون دينار وذلك لمد شبكة الكهرباء لحي (كوردستان 2)، في قضاء رانية".

وأضاف البيان أن "المبلغ المخصص هو ضمن واردات المديرية "، مبيناً أن "المشروع يتضمن مد الطاقة الكهربائية وتنصيب محولات كهربائية للمنازل، وسينفذ من قبل شركة (چرا)، وبمدة زمنية لا تتجاوز (50) يوماً".