السليمانية.. مشادة كلامية بين الاسايش وقوة أمنية تتطور الى إطلاق نار في الهواء

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان ومصادر أمنية، يوم الأحد، بحدوث مشادة كلامية بين قوات الاسايش وقوة أمنية أخرى في السليمانية تطورت الى إطلاق نار في الهواء.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "إطلاق نار سُمع صباح اليوم في شارع ملك محمود وسط السليمانية، دون معرفة الأسباب".

واشاروا الى ان "المكان الذي سمعت منه الإطلاقات النارية كانت تتواجد فيه قوات امنية من مختلف الصنوف".

من جانبه قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "اطلاق النار كان بسبب مرور قوة امنية مخالفة للسير امام مفرزة لقوات الاسايش وبعد مناقشات حادة بين القوتين تم إطلاق النار في الهواء"