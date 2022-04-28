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السليمانية.. مسيرة جماهيرية بمناسبة يوم السلامة العالمي (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-28T14:41:32+0000
السليمانية.. مسيرة جماهيرية بمناسبة يوم السلامة العالمي (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، مسيرة بمشاركة نقابات ومنظمات ومؤسسات وعمال وفلاحين، احتفاءً بيوم السلامة العالمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المسيرة انطلقت من شارع سالم متجهة صوب شارع مولوي مركز المدينة، فيما استقبلت المسيرة بما اعتاد عليه المحتفلون بنثر الحلوى على المشاركين في هذه المسيرة السنوية.

ورفع المشاركون شعارات "يكفي النزاع وقلة العمل والجوع"، مرددين هتافاتهم التي طالبت بحقوق العمال ومحاربة البطالة وإقرار القوانين التي تسهم في رفع الحيف عنهم، وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتأمين العيش الكريم للأكثرية الساحقة من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

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