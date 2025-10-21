السليمانية.. مستشفى هيوا يفتتح قسماً جديداً لعمليات مرضى السرطان

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مستشفى هيوا لمعالجة مرضى السرطان في السليمانية، يوم الثلاثاء، عن افتتاح قسمٍ جديد مخصص لإجراء جميع أنواع العمليات الجراحية الخاصة بالمصابين بالمرض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لهم وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم.

وقال مدير مستشفى هيوا، الدكتور ياد النقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إن "القسم الجديد افتُتح في مستشفى جمال الحاج علي التابع إدارياً لمستشفى هيوا، ويجري يومياً عدداً من العمليات الجراحية لمرضى السرطان من مختلف المحافظات".

وأضاف النقشبندي أن "غالبية المصابين بالسرطان الذين كانوا بحاجة إلى عمليات جراحية، كانوا يضطرون لإجرائها في المستشفيات الأهلية بتكاليف مرتفعة، أما الآن فبات بإمكانهم إجراءها بشكل مجاني في هذا القسم الجديد"، مؤكداً "توفير جميع المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات".

ولفت إلى أن "المرضى الذين يقصدون المستشفى يأتون من جميع محافظات العراق، وليس من إقليم كوردستان فقط"، مشيراً إلى أن "السليمانية تعدّ المحافظة الأولى على مستوى العراق التي توفر مثل هذه الخدمة المتخصصة لمرضى السرطان".