السليمانية.. مستشفى هيوا تستقبل العشرات من مرضى السرطان وتعد باستقبال المزيد أيام العطلة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى هيوا في السليمانية، يوم الأحد، عن تسجيل أعداد كبيرة من المرضى الذين تلقوا العلاج والخدمات الطبية خلال يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2024، وسط استمرار الجهود الطبية المكثفة للتعامل مع المصابين بمرض السرطان.

وتأتي هذه الجهود في ظل التحديات المالية التي تواجه القطاع الصحي في إقليم كوردستان.

وصرّح الدكتور ياد نقشبندي، مدير مستشفى هيوا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المستشفى سجلت 21 حالة إصابة جديدة بمرض السرطان، فيما استقبلت 1200 مريض خلال يوم واحد فقط، كما تم إجراء 2300 تحليل مخبري متنوع، وتقديم الأدوية اللازمة لـ740 مريضاً".

وأضاف نقشبندي: "استطعنا تقديم خدمات علاجية على مستوى عالٍ رغم التحديات المالية التي تواجه جميع المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان، وقررنا استمرار العمل الرسمي يومي 29 و30 كانون الأول/ديسمبر لضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لمرضى السرطان".

وأشار نقشبندي إلى أن "150 مريضاً تلقوا العلاج الكيميائي، منهم 52 حالة علاج يومي، كما تم تقديم خدمات الطوارئ لـ75 مريضاً، وتم إدخال 73 مريضاً إلى الأقسام المختلفة لتلقي العناية اللازمة، بينما أجريت فحوصات إشعاعية وسونار لـ83 مريضاً".

وأكدت إدارة مستشفى هيوا، استمرار التزامها بتقديم الرعاية الصحية الأفضل لمرضى السرطان، مشيدة بجهود الطاقم الطبي والإداري الذين يواصلون العمل بلا كلل رغم الصعوبات، ودعت المرضى إلى الاستمرار في تلقي خدماتهم بثقة، متمنية السلامة للجميع.

ويُعد مستشفى هيوا في السليمانية، من أبرز المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج السرطان في إقليم كوردستان، ويقدم خدماته لآلاف المرضى من داخل الإقليم وخارجه.

ويعاني القطاع الصحي في الإقليم من تحديات مالية أثرت على توفير الموارد اللازمة، إلا أن المستشفى نجح في الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات الطبية بفضل جهود كوادره واستراتيجياته المستمرة لتجاوز الأزمات.