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السليمانية.. مساعدات وأعمال يدوية للمكفوفين (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-29T09:59:11+0000
السليمانية.. مساعدات وأعمال يدوية للمكفوفين (صور)

شفق نيوز / أعلنت منظمة نور القلب للمكفوفين، يوم الخميس، تقديم إحدى الشركات إعانة مالية ومساعدات غذائية لـ50 عائلة من هذه الشريحة في محافظة السليمانية، بمناسبة شهر رمضان.

وعبّر مدير المنظمة محمود محمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عن شكره لـ"شركة شيركو التي قدمت الدعم المالي والغذائي خلال هذا الشهر لـ50 عائلة من المكفوفين".

وطالب محمد، الحكومة وجميع الخيرين من ميسوري الحال والتجار وأصحاب الشركات بـ"تقديم المساعدة الممكنة لمنظمته"، لافتا إلى أن "رواتب العاملين في المنظمة لا تتجاوز 150 ألف دينار شهريا، وهو لا يكفي لسد المعيشة وتأمين متطلبات الحياة".

وأقيم خلال توزيع المساعدات عرض أعمال يدوية من اكسسوارات نسائية لعدد من الفتيات تشجيعا من المنظمة لهم.

بدورها أشارت مسؤولة النساء في المنظمة، شيلان خضر، لوكالة شفق نيوز، إلى "تنظم دورة لتعليم الأعمال اليدوية لمجموعة من النساء تشجيعا لهم ولاخراج مواهبهم، والاعتماد على أنفسهم في تصميم أعمال يدوية حرفية يستفاد في بيع البعض منها ماديا".

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