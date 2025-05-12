السليمانية.. مزارعو "قمر تلي" يتظاهرون احتجاجاً على تغيير جنس أراضيهم

شفق نيوز/ تظاهر عددٌ من سكان قرية "قمر تلي" في السليمانية، يوم الاثنين، احتجاجاً على قرار تحويل أراضيهم الزراعية، التي يعتاشون منها، إلى أراضٍ سكنية تُوزَّع على موظفي حكومة إقليم كوردستان.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم المتظاهرين، كمال صلاح أحمد، في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المئات من الفلاحين يمتلكون مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، وقد باشرت بلدية السليمانية بإجراءات لتحويل جنس هذه الأراضي إلى سكنية بهدف توزيعها على الموظفين، ما يُهدد مصدر رزق العائلات التي تعتمد على الزراعة بشكل أساسي".

وأشار إلى أن "الجهات الحكومية لم تُقدّم حتى الآن أي تعويض رسمي للفلاحين"، مبيناً أن "أحد المقترحات المطروحة هو منح 3% من مساحة الأرض لأصحابها الأصليين كتعويض، وهذا غير عادل ولا يكفي لتأمين حياة كريمة للفلاحين".

وأبدى أحمد، استغرابه من "قرار بلدية السليمانية بتحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية عبر قرارات محلية"، مؤكداً أن "مثل هذه الخطوة تتطلب موافقات رسمية من الوزارات والجهات المعنية في حكومة الإقليم".

وأضاف: "سننظّم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بحقوقنا، وسنرفع صوتنا إلى حكومة الإقليم، أملاً في إعادة النظر في القرار وإنصاف المزارعين المتضررين".