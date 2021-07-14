السليمانية.. مركز زردشتي لتعليم الموسيقى مجاناً لكل طفل عراقي

شفق نيوز/ افتتح محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الأربعاء، مركزا ثقافيا زردشتياً لتعليم الموسيقى والفنون.

وقالت آوات حسام الدين ممثلة الزردشتيين في اقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن مركز "أشافان" سيكون متاحاً مجانا لكل العراقيين على حد سواء، والهدف من المركز تعليم الاطفال من عمر 8 الى 25 عاماً، الفنون والموسيقى وتعليم الثقافة وهو مدعوم من قبل اناس خيرين".

وأضافت أن المركز مستقل ولا يرتبط بأي جهة حزبية أو حكومية، بل أن جميع العاملين فيه متطوعون من المدرسين أو الموسيقيين، مبينة أن يستهدف بالدرجة الأساس تقديم دروس موسيقية للأطفال من الذين لا يستطيع ذويهم انفاق اموال بهذا المجال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق ككل.

من جانبه قال هفال ابو بكر خلال افتتاح المركز "نشجع اي مشروع يخدم المواطن وخاصة شريحة الأطفال الذين هم أساس المجتمع ونواة المستقبل، وهذا المركز انموذج جيد لتعليم الأطفال الموسيقى وثقافة وطنه، فالوطن بدون ثقافة ليس له تاريخ ولا مستقبل جيد".