السليمانية.. مراسم لاستقبال مقاتلين كورد عائدين من سوريا (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقام عدد من الناشطين المدنيين في محافظة السليمانية، يوم الخميس، مراسم استقبال لمقاتلين كورد عائدين من القتال إلى جانب كورد سوريا، في خطوة قالوا إنها تعبير عن التقدير لتضحياتهم ودعمهم لـ"وحدة الصف الكوردي".

وقال الناشط المدني كمال محمد رضا، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه المراسم تأتي احتراماً وتقديراً للجهود التي بذلها المقاتلون الذين لبّوا نداء إخوانهم في كوردستان سوريا"، مؤكداً أن "ما جرى يمثل رسالة تضامن تتجاوز الانتماءات الحزبية والمناطقية".

وأضاف أن "الكورد اليوم تجاوزوا مرحلة التحزب والانقسام الجغرافي، واتجهوا نحو مرحلة الوحدة والموقف المشترك، والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة خصوم الشعب الكوردي أينما كانوا".

وأشار إلى أن "مثل هذه المبادرات يجب تسليط الضوء عليها لتكون قدوة للشباب الكوردي"، مبيناً أن "القضية الكوردية لا ترتبط بمنطقة أو حزب أو حدود سياسية محددة، بل تمتد إلى جميع أجزاء كوردستان، وتتطلب موقفاً موحداً للحفاظ على البيت الكوردي".

وبيّن أن "مقاتلين اثنين عادا مؤخراً، حيث جرى استقبالهما وسط أجواء شعبية"، لافتاً إلى أن "المشاركين أرادوا من خلال الفعالية التأكيد على أن التضامن بين الكورد في مختلف المناطق هو مسؤولية جماعية".

وطالب المشاركون في المراسم المجتمع الدولي بإيلاء اهتمام أكبر للقضية الكوردية ودعم حقوق الكورد، مؤكدين أن معاناة هذا الشعب تتعلق بمصير أمة كاملة، وليس قضية محلية أو إقليمية فحسب.

وشددوا في ختام الفعالية على أن الكورد يسعون للعيش بسلام وتعايش مع جميع المكونات، دون اعتداء على الآخرين، داعين إلى ترسيخ قيم السلم والمحبة والتعاون بين الشعوب.