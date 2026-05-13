السليمانية.. مراسم تكريمية لـ 80 عاملاً وموظفاً في قطاع حماية البيئة (صور)

أقام مركز البيئة وإعادة إعمار كوردستان، اليوم الأربعاء، مراسم تكريم لعدد من العاملين في مجال الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء في مدينة السليمانية، بحضور مسؤولين وناشطين ومهتمين بالشأن البيئي.

وقال جينار علي، المتحدث الإعلامي لمركز البيئة وإعادة إعمار كوردستان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المراسم التي أُقيمت وسط الأجواء الخضراء في السليمانية تهدف إلى تكريم الأيادي التي تواصل العمل للحفاظ على بيئة المدينة وبيئة إقليم كوردستان، وصون المساحات الخضراء بما يساهم في توفير هواء نقي وبيئة صحية للمواطنين".

وأضاف أن "عدد المكرمين في هذه الفعالية تجاوز 80 موظفاً وعاملاً من العاملين في مجال حماية البيئة، ولاسيما ضمن أقسام الغابات والحدائق، تقديراً لجهودهم الكبيرة في الحفاظ على نظافة البيئة والغطاء النباتي في الإقليم".

وأشار علي إلى أن "هذه الفئة تؤدي دوراً مهماً ومؤثراً في حماية البيئة والحد من التلوث والحفاظ على جمالية المدن"، مبيناً أن "المراسم تضمنت فقرات فنية وثقافية داعمة لجهود المحافظين على البيئة والعاملين في هذا القطاع".

ويأتي هذا التكريم في إطار تنامي الدعوات لتعزيز الوعي البيئي في إقليم كوردستان، ودعم المبادرات الرامية إلى توسيع الرقعة الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية والتلوث البيئي، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الواقع البيئي في المدن.