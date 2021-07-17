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السليمانية.. أمراة خمسينية تعالج المرضى بالخل والزيوت من صنع أيديها (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T10:59:00+0000
السليمانية.. أمراة خمسينية تعالج المرضى بالخل والزيوت من صنع أيديها (صور)

شفق نيوز / منذ 20 عاماً، تعمل إمرأة في عامها الخمسين بمدينة السليمانية في صناعة الخل اليدوي، إضافة إلى صناعة الزيوت النباتية الطبيعية.

وتقول روناك إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إصابتها بمرض الروماتيزم، قبل سنوات والفقرات من بعدها، لم تجد دواءً يسعفها"، لتقرر بعد ذلك استخدام الطبيعة في علاج مرضها".

وأضافت إسماعيل، أن "تحسن حالتها باستخدام الزيوت والخل الطبيعي، فكرت أن تبدأ مشواراً عملياً بصناعة الخل والزيوت"، لافتة إلى أنها "حولت الطابق الأرضي من منزلها إلى معمل لإنتاج أنواع الخل والزيوت من التفاح والتمر والكمثرى وزيوت الحبة السوداء، وزهرة عباد الشمس، والزيتون وأنواع أخرى".

وخلصت إلى القول إن "أغلب زبائنها ممن يعانون الأمراض، ويتم إرشادهم بكيفية الاستفادة من الطبيعة من الخل والزيوت".

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