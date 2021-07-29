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السليمانية.. مذكرة اعتقال بحق مسؤول سابق بتهمة الفساد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-29T14:09:15+0000
السليمانية.. مذكرة اعتقال بحق مسؤول سابق بتهمة الفساد

شفق نيوز/ أمر قاضي تحقيق النزاهة في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، باعتقال المدير العام السابق لصحة السليمانية ميران محمد عباس بتهمة التورط في ملفات فساد.

وجاء في بيان لنزاهة السليمانية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الامر صدر باعتقال المدير العام السابق لصحة السليمانية ميران محمد عباس وفقا للمادة 15 من قانون النزاهة بتهمة التورط في عدد من ملفات الفساد وتبييض الصكوك وصرف صكوك غير صالحة للمقاولين".

ووفقا للقانون فان "هذا التصرف يعد جريمة وسوء استخدام للسلطة والمنصب من اجل الحصول على فوائد ومصالح غير قانونية (كسب غير مشروع)"، وفق البيان.

ولم يشر البيان فيما اذا تم القاء القبض على المتهم أم لا لحد الآن.

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