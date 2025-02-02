السليمانية.. مديرية مكافحة الإرهاب: مليشيات خارجة عن القانون استهدفت كورمور

شفق نيوز/ أكدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأحد، استهداف حقل غاز كورمور في السليمانية بواسطة طائرة مفخخة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "هجوماً انتحارياً بطائرة بدون طيار باتجاه حقل غاز في كورمور الواقعة في منطقة جمجمال حدث في تمام الساعة 07:05 مساء اليوم".

وأضاف البيان، أن "الطائرة المسيرة جاءت من منطقة بشير وتم تنفيذها من قبل مليشيات خارجة عن القانون"، مبيناً أن "الهجوم لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية كون أن الحقل وشركة الغاز محميان بالكامل".