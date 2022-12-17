مختصون يؤشرون زيادة الطلب على الدولار في السليمانية

شفق نيوز / أشر مختصون في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، تغيراً مستمراً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حتى مطلع العام المقبل.

وقال صاحب شركة حوالات مالية في السليمانية، دلير كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر صرف الدولار يسير باتجاه الارتفاع، بسبب زيادة الطلب عليه"، لافتاً إلى أن "سعر الصرف بلغ صباح اليوم 151.500 دينار".

وأضاف كامل، أن "سبب الزيادة يعود إلى ارتفاع الطلب على الدولار، لأنهم يخشون زيادة أخرى رغم وجود الدولار الكافي في السوق".

وأوضح البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، هو اتباع آلية "المنصة الالكترونية" التي يتم عبرها رفع المصارف طلبات زبائنها من الدولار، فيما وصف هذا الارتفاع بالبسيط.

وتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، باضطراب الحركة التجارية في الأسواق المحلية، وأسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة أسواق الجملة في منطقة جميلة التجارية ببغداد.