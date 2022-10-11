السليمانية .. مخاطر تهدد الغابات

شفق نيوز / كشفت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الغابات لـ"خطر كبير" يهدد البيئة والطبيعة بعد التجاوز عليها من قبل المواطنين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مشهد قطع الأشجار الطبيعية، كارثة كبيرة، تهدد البيئة والطبيعة"، مبينة أن "الغابات تتعرض لخطر كبير".

وأضاف البيان انه "رغم استمرار وحدات شرطة الغابات في منع هذه الظاهرة الا ان الكثير يتجاوز على الطبيعة بطرق غير صحيحة".

واشار البيان إلى أن "مسؤولية الحفاظ على البيئة والطبيعة مسؤولية تضامنية وعلى المواطن أن يشعر بتلك المسؤولية".

وتشهد مناطق القرى والارياف في بداية فصل الشتاء زيادة في حالات قطع الأشجار لتوفير وسائل بديلة لوقود التدفئة الشتوية .