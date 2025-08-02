السليمانية.. متهم يسلّم نفسه بعد قتل شقيقته

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم السبت، أن متهماً قام بتسليم نفسه للقوات الأمنية، وذلك بعد ارتكابه جريمة قتل بحق شقيقته داخل منزلهم.

وذكرت المديرية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوات الشرطة في السليمانية أُبلغت ظهر اليوم بوقوع جريمة قتل في حي الشيخ عبد القادر بمنطقة جويزة وسط المدينة"، مشيرة إلى أن "فرق التحقيق التابعة للشرطة توجهت على الفور إلى موقع الحادث وشرعت بإجراءات المعاينة ورفع الأدلة الجنائية".

وأضافت أن "بناءً على قرار قاضي التحقيق، باشرت فرق من شرطة مكافحة الإجرام، وشرطة الطوارئ، وجهاز الأسايش، بعمليات التحري والمتابعة بغية القبض على الجاني"، لافتاً إلى أن "المتهم، ويدعى (ت. س. أ)، قام بتسليم نفسه لاحقاً لقوات الشرطة".

وأكدت توقيف المتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بتهمة قتل شقيقته، مبينة أن "التحقيقات ما تزال مستمرة للكشف عن دوافع الجريمة وملابساتها".