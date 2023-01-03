السليمانية .. متهمو الاعتداء على فتاة "هواني" يصل إلى 19 معتقلاً

شفق نيوز / كشف مصدر في مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة متهمين آخرين بحادثة الاعتداء على فتاة منطقة "هواني" الجمعة الماضية، ليصل العدد الكلي للمتهمين الى (19) لغاية الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الشرطة اعتقلت ثلاثة متهمين اخرين ممن اعتدوا على فتاة منطقة هواني، يوم الجمعة الماضية".

وأضاف، ان "الثلاثة الذين تم اعتقالهم بأمر قضائي، تم الاعتراف عليهم من قبل المتهمين الـ(16) الذين تم اعتقالهم يوم السبت الماضي

وأوضح المصدر ان "الفتاة المعتدى عليها جاءت يوم أمس الى قاضي التحقيق وقد قدمت شكوى ضد الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليها واتضح انها من اهالي محافظة السليمانية".

وعن أسباب الحادث بين المصدر ان" تلك الفتاة تم منعها من الذهاب إلى التجمع الذي حصلت فيه الحادثة، لكنها اصرت على الذهاب، وبعد وصولها تم الاعتداء عليها من قبل عدد من المراهقين".

وعن مكان التجمع أكد المصدر أن "قوات الشرطة بالتعاون مع مرور محافظة السليمانية قاموا بغلق المكان الخاص بتجمع الدراجات النارية وستحاسب كل تجمع على هذه الشاكلة لاحقاً".

وكانت مديرية شرطة محافظة السليمانية أعلنت، يوم السبت 31 كانون الأول 2022، اعتقال عدة أشخاص اعتدوا على فتاة يوم الجمعة، 30 كانون الأول، في احدى مناطق المحافظة.

ونظم ناشطون وناشطات ومنظمات المجتمع المدني في السليمانية، يوم الأحد الأول من كانون الثاني 2023، وقفة احتجاجية استنكاراً للاعتداء الجماعي الذي مارسه مجموعة من الشباب ضد الفتاة في المحافظة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة شباب وهو يلاحقون فتاة في منطقة هواني بمدينة السليمانية خلال مشاهدة عرض للدراجات النارية.

ويقول شهود عيان، إن الشباب المتواجدين هاجموا الفتاة بطريقة "قبيحة وغير حضارية، واستمروا بمطاردتها دون معرفة الأسباب.

ويظهر في الفيديو أن هؤلاء الشباب وجهوا الاهانات الى الفتاة بسبب شكل ملابسها، فيما تؤكد اللقطات الخاصة بالفتاة في الفيديو المنشور انها ترتدي ملابس عادية، وقد هربت وهي باكية .

ولاحقاً وجّهت حكومة إقليم كوردستان، السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء على الفتاة.