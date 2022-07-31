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السليمانية.. متهمان بسرقة "مسجد" في قبضة الشرطة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-31T11:01:36+0000
السليمانية.. متهمان بسرقة "مسجد" في قبضة الشرطة

شفق نيوز/ اعلنت شرطة السليمانية اليوم الأحد، القبض على اثنين من المشتبه بهم بتهمة سرقة مسجد في ميرگابان في السليمانية.

وقالت شرطة محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد تقديم شكوى حول سرقة مولد كهربائي من مسجد في ميرگابان، بدأت قوات الشرطة التحقيقات وبعد عمليات التفتيش والتحقيقات تمكنت من العثور على المشتبه بهم واعتقالهم من قبل مركز شرطة سوردش بمساعدة اسايش سوردش.

واضاف البيان؛ انه تم اعتقال المشتبه بهم (ب ، ح ، أ ، مواليد 1991 ، أ ، ك ، م ، مواليد 1979) بموجب المادة 444 من قانون العقوبات العراقي.

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