السليمانية.. متقاعدو البيشمركة يحتجون على تأخير صرف رواتبهم لأكثر من 65 يوماً (صور)

شفق نيوز/ نظم عدد من متقاعدي قوات 70 التابعة لوزارة البيشمركة في السليمانية، يوم الإثنين، وقفة احتجاجاً على تأخير صرف رواتبهم لأكثر من 65 يوماً دون توضيح الأسباب وراء هذا التأخير.

وقال ممثل المحتجين من قوات 70 شيرزاد محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحتجين لا يعرفون سبب تأخير صرف الرواتب"، مشيرًا إلى أن "البعض يعتقد أن التأخير ناجم عن تصفية حسابات أو ضغائن ضد هذه القوات".

وأوضح محمد أن "قوات 70 تتبع وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، وهي مصادق عليها من قبل رئاسة الإقليم، وليست مرتبطة بأي حزب سياسي".

وأضاف: "لو كنا تابعين لحزب معين، لتسلمنا رواتبنا عبر تنظيماته، لكن ذلك لم يحدث."

وتابع محمد أن "وزارة المالية تقول إن المشكلة تكمن لدينا، رغم أن لدينا أوامر وزارية معتمدة، ولا نعرف لماذا يتم استهدافنا بهذا الشكل".

وأشار ممثل المحتجين إلى أن "تأخير الرواتب أصبح ظاهرة متكررة، حيث يتسلم زملاؤهم الرواتب بانتظام، في حين يعاني المحتجون من تأخيرات مستمرة.. لقد مر أكثر من 65 يومًا ولم نحصل على رواتبنا."

وأكد محمد أن "بعض المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان يصرحون بأن أموال رواتبهم لم تصل بعد، متسائلًا: "لماذا تصل رواتب زملائنا ولا تصل رواتبنا؟"

وأشار المتحدث إلى أن "هناك ادعاءات بوجود أسماء وهمية أو مكررة في قوائم هذه القوات، متسائلًا: "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فلماذا لا يتم الإعلان عنها وقطع الرواتب عن الأشخاص الوهميين أو المكررين؟".

واختتم حديثه بالقول: "سنواصل المطالبة بحقوقنا، فلا وسيلة لدينا سوى المطالبة."

من جانبه قال متقاعد يدعى صالح محمد، إن "الوضع الاقتصادي لعائلات منتسبي هذه القوات صعب جدًا، حيث لا يمكن لأحد من أفراد العائلات العمل وهم يعتمدون بالكامل على الرواتب التقاعدية التي لم تصرف منذ أكثر من شهرين."

وأضاف: "نتعرض للظلم بشكل مستمر، ونتسلم رواتبنا متأخرة عن زملائنا في كل شهر، وهذا أمر غير مقبول."

واختتم صالح محمد حديثه بمناشدة الجهات المسؤولة قائلاً: "نطالب بصرف رواتبنا التي نعيش عليها نحن وعائلاتنا، فهي حقنا بعد أن ضحينا سنوات من أجل كوردستان."