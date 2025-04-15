السليمانية.. متقاعدو البيشمركة يحتجون على تأخر صرف مستحقاتهم المالية (صور)

شفق نيوز/ نظّم عدد من متقاعدي قوات البيشمركة من تشكيلات السبعين والثمانين ووزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التقاعد في محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ إحالتهم إلى التقاعد في عام 2019.

وقال المتحدث باسم المحتجين، المقدم طه عزيز، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المتقاعدين لم يتسلّموا مستحقات التقاعد لمدة 18 شهراً، بالإضافة إلى الرواتب المتراكمة مقابل الإجازات السنوية غير الممنوحة".

وأشار إلى أن "المتقاعدين لم يحصلوا أيضاً على مخصصات الزواج والشهادات الدراسية، إلى جانب الامتيازات المتعلقة بالترقيات الوظيفية التي نالها عدد كبير منهم قبل التقاعد وبعده. وأكد أن هذه الأزمة تقتصر على محافظة السليمانية، ولا تشمل متقاعدي أربيل ودهوك وباقي مناطق العراق".

وطالب المتقاعدون، حكومة إقليم كوردستان بالإسراع في صرف المخصصات والامتيازات المتراكمة"، مشيرين إلى أن "عدد المتضررين يتراوح بين 13 إلى 15 ألف متقاعد".

كما حذّروا من "خطوات تصعيدية محتملة في حال استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم".