السليمانية.. متظاهرون يغلقون طريقا حيويا للمطالبة بالكهرباء والمياه (صور)

شفق نيوز- السليمانية

تظاهر العشرات من أهالي قضاء دوكان في محافظة السليمانية، يوم الأحد، احتجاجاً على تردي الخدمات العامة وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء، مطالبين حكومة إقليم كوردستان بمعالجة ملفي الكهرباء والمياه وتحسين البنى التحتية في القضاء.

وقال دلشاد محمد - أحد المحتجين - لوكالة شفق نيوز، إن التظاهرة جاءت نتيجة الانخفاض الكبير في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، مبيناً أن التيار يُقطع يومياً لأكثر من ست ساعات، في وقت لا تتوفر فيه مولدات أهلية لتعويض ساعات الانقطاع، رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأضاف أن أزمة الكهرباء انعكست بشكل مباشر على تجهيز المياه، كون محطات الضخ تعتمد على التيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب بتفاقم معاناة الأهالي، مؤكداً أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وأشار محمد إلى أن قضاء دوكان يُعد من أكبر وأقدم أقضية إقليم كوردستان، ويستقبل سنوياً مئات الآلاف من السياح، ما يتطلب تخصيص موازنات وخدمات إضافية تتناسب مع حجم الضغط الذي يشهده القضاء، ولا سيما على شبكات الطرق والخدمات البلدية، داعياً حكومة الإقليم إلى التعامل مع دوكان بما ينسجم مع أهميته السياحية، وعدم مساواته بالأقضية الأقل كثافة سكانية أو السياحية.

من جانبه، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المتظاهرين نظموا مسيرة راجلة جابت عدداً من شوارع القضاء، قبل أن يقدموا على قطع الطريق الرئيس الرابط بين دوكان وقضاء رابرين ومحافظة أربيل، احتجاجاً على استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، وتراجع تجهيز المياه، فضلاً عن إهمال صيانة شوارع القضاء.