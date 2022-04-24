السليمانية وحلبجة.. متطوعون صحيون يضربون عن العمل للمطالبة بالتثبيت

شفق نيوز/ أعلن اليوم الأحد، المتطوعون في المؤسسات الصحية في محافظة السليمانية وحلبجة الإضراب عن العمل لغاية الاستجابة لمطالبهم.

وقال المضربون في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن أعداد المتطوعين في المؤسسات الصحية في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان تصل إلى أكثر من 12 الف متطوع وهو يمثلون نسبة 50٪ من الكوادر الصحية العاملة في محافظة السليمانية وتهميش هذه الشريحة يعني تعطيل نصف المؤسسات الصحية وهذا يمثل تهديدا على حياة المواطنين.

وأضاف: نطالب برفع الظلم عن وزارة الصحة في قضية التعيينات من جهة وعن محافظة السليمانية من جهة اخرى لأننا نطلع يوميا على قرارات التعيين الصادرة من الحكومة للوزارات الأخرى وكذلك لوزارة الصحة باستثناء محافظة السليمانية.

ونطالب كذلك بمساواتنا مع اقراننا في محافظات الوسط والجنوب.

كما وانتقد المضربون نواب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير في السليمانية ووسائل إعلام المعارضة لعدم متابعة أوامر تعيين صادرة بصور سرية.

واختتم المؤتمر الصحفي بإعلان الإضراب عن الدوام الرسمي لحين استجابة الجهات الرسمية لمطالبهم.

وتظاهر اليوم الأحد، عدد من المتطوعين في المؤسسات الصحية في محافظة السليمانية للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم قبيل الاعلان عن الاضراب.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية؛ إن العشرات من المتطوعين في المؤسسات الصحية ضمن حدود محافظة السليمانية تظاهروا أمام مستشفى "هوناو التعليمية"، للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم.

واضاف ان اغلب المتظاهرين هم ممن عمل في القطاع الصحي لمدة لاتقل عن ثمانية أعوام وبصورة تطوعية.

واشار مراسلنا الى أن المتظاهرين طالبوا بمساوتهم مع اقرانهم في محافظة دهوك وتعيينهم على الملاك الدائم.

وكانت نقابة الكوادر الصحية في السليمانية قد دعت قبل أيام الخروج بتظاهرات للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم بعدما نشر نائب مدير عام صحة السليمانية هيرش سليم التابع لحركة التغيير على صفحته الخاص أوامر بتعيين عدد من خريجي كليات واعداديات التمريض في زاخو.