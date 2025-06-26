السليمانية.. "مترو" يدين اعتقالات الصحفيين والنقابة تؤكد إطلاق سراح عدد منهم

شفق نيوز - السليمانية

دان مركز مترو للدفاع عن الحريات في السليمانية، يوم الخميس، حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الإعلاميين والنشطاء والمعلمين والموظفين من قبل القوات الأمنية، على خلفية الدعوات لتنظيم تظاهرات تطالب بصرف الرواتب المتأخرة.

وقال رحمن غريب، منسق مركز مترو، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية اعتقلت، خلال اليوم وأمس، عدداً من النشطاء والسياسيين، من بينهم صحفيون وممثلون عن وسائل إعلام، كانوا ينوون المشاركة أو دعم تلك التظاهرات التي تُعبر عن مطالب مشروعة تتعلق بالرواتب وحق العيش الكريم".

وأوضح غريب أن "الأعداد الدقيقة للمعتقلين لا تزال غير متوفرة حتى الآن، إذ ترد بشكل متواصل معلومات عن اعتقال أشخاص جدد وإطلاق سراح آخرين، وفي حال توفر إحصائية رسمية خلال الساعات أو الأيام القريبة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

وأكد أن "المركز يدين بشدة هذه الحملة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بغض النظر عن خلفياتهم أو انتماءاتهم، لأن المطالبة بالحقوق مكفولة بموجب الدستور والقوانين النافذة".

وشدد على أن "مركز مترو يرى أن تدخل الأجهزة الأمنية في النشاطات المدنية، واعتقال المدنيين والصحفيين والسياسيين بسبب آرائهم ومطالبهم، يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير".

من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين في السليمانية، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح عدد من الصحفيين الذين تم اعتقالهم صباح اليوم، وذلك بعد متابعة ومطالبات مستمرة من قبل النقابة، مؤكدة عودتهم إلى أعمالهم الإعلامية.

وذكرت النقابة في بيان رسمي اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدداً من الإعلاميين تم اعتقالهم في ساعات الصباح من يوم 26 حزيران 2025، أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث الجارية".

وأوضحت النقابة أن "الإفراج عن المعتقلين جاء عقب سلسلة من المتابعات والاتصالات والمطالبات القانونية التي أطلقتها النقابة، وقد تقرر الإفراج عنهم جميعًا بعد انتهاء فترة التحقيق، دون توجيه أي تهم رسمية إليهم".

وجددت نقابة صحفي كوردستان – فرع السليمانية، التزامها بالدفاع عن حقوق الصحفيين ومتابعة أوضاعهم القانونية، داعية الجهات الأمنية إلى احترام مبادئ حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإعلامي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تظاهر العشرات من معلمي ومعلمات الدراسة الكوردية، أمام مبنى تربية كركوك، احتجاجًا على استمرار اعتقال عدد من زملائهم في محافظة السليمانية، وللمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بالإفراج الفوري عن عشرة معلمين، بينهم معلمتان، تم توقيفهم في السليمانية خلال مشاركتهم في احتجاجات سابقة للمطالبة بحقوقهم المالية، مؤكدين أن الاعتقال "انتهاك لحرية التعبير وكرامة الكوادر التربوية".