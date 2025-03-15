السليمانية.. مبادرة إنسانية لدعم 7500 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

شفق نيوز/ تتواصل في محافظة السليمانية، مبادرة توزيع المساعدات الإنسانية على أكثر من 7500 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعمٍ من شخصياتٍ بارزة ومستثمرين في إقليم كوردستان، وذلك بالتنسيق والإشراف المباشر من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة الهشة.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده عمر جبار، رئيس جمعية قصار القامة في السليمانية، بحضور وكالة شفق نيوز، حيث أكد أن "هذه المبادرة مستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، وتشمل تقديم مساعدات غذائية ومالية للأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة".

وقال جبار في تصريحٍ للصحفيين، إن "هذه الحملة جاءت بجهود مشكورة من رجال الأعمال والمستثمرين في إقليم كوردستان، الذين قدموا الدعم لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة"، مشيراً إلى أن "التنسيق المستمر مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يساهم في تنظيم عملية التوزيع بشكلٍ عادل وفعّال".

من جانبه أكد مدير عام العمل والشؤون الاجتماعية في السليمانية بيستون جبار، خلال المؤتمر الصحفي أن "هذه الحملة التي تقام بمتابعة وإشراف وزارة العمل لا تقتصر على فئة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا على منطقة محددة من الإقليم، بل هي تمتد من زاخو إلى خانقين"، مؤكداً أن "الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير ما نستطيع لدعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتها".

وأشار إلى أن "الحملة لا تقتصر على المساعدات الفورية، بل تسعى أيضاً إلى إيجاد حلولٍ مستدامة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج تدريبية وفرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم"، مؤكداً "أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لضمان حياة كريمة لهذه الفئة".

وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من العائلات في إقليم كوردستان، حيث يطالب الناشطون والمؤسسات المعنية بضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان الدعم المستدام لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع بشكلٍ فعّال.

ويعيش الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان أوضاعاً معيشية صعبة، وسط مطالبات مستمرة بتوفير برامج دعم شاملة تشمل المساعدات المالية، فرص العمل، والخدمات الصحية، فيما تعمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية على تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين أوضاعهم.