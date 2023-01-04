السليمانية.. لهذا السبب يواصل الدولار الارتفاع أمام الدينار

شفق نيوز / أكد المتحدث الرسمي لسوق الدولار في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، جبار كوران، يوم الأربعاء، عودة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، موجها رسالة للمواطنين والتجار.

وقال كوران، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، هو أن البنك المركزي لن يبيع أي كمية من الدولار للتحويلات يوم الخميس".

وأضاف أن "البنك المركزي العراقي عرض اليوم 127.202 مليون دولار ، فقط تم بيع 47.512 مليون دولار بالمزاد للتحويلات"، مبيناً أن "الطلب زاد على الدولار بعد العام الجديد، لأنه قبل حلول العام الجديد ، توقفت التحويلات بسبب العطلات الرسمية وحسابات نهاية العام".

وأشار كوران، إلى أن "يوم غد لن يبيع أي دولار للتحويلات و فقط 43 مليونا، و 500 الف دولار ستباع نقدا وليس للتحويلات ، وهذا المبلغ لا يلبي احتياجات السوق وطلبه".

وتابع: "في الوقت الحالي، ومع قيام البنك المركزي بخفض مبيعات التحويلات، يتجه التجار إلى أسواق العملات لشراء الدولارات مقابل الالتزامات التجارية، مما أدى مرة أخرى إلى زيادة الطلب على الدولار".

وارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، صباح يوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 84 مليون دولار وبمشاركة 21 مصرفا.

مع تحسن درجة الإفصاح في المعاملات التجارية وتزايد شفافيتها التي تتطلب تمويلاً بعملة الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي فإن الفجوة المؤقتة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية في طريقها إلى التقليص، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح.