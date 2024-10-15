السليمانية.. لجنة تحقيق بأسباب حريق المنطقة الصناعية والخسائر مليونا دولار

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية، آرام علي، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة مختصة مكونة من عدة جهات وصلت صباح اليوم إلى موقع الحريق في المنطقة الصناعية بالسليمانية لبدء التحقيق في ملابسات الحادث.

وبين ارام علي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ أن "مسؤولية اللجنة تكمن في إعداد تقرير شامل يتضمن أسباب الحريق وحجم الأضرار، مع تقديم توصيات رسمية".

وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء من التقرير بشكل رسمي".

من جانبه، أعلن ديار إبراهيم، مدير الدفاع المدني في السليمانية، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت بعد جهود مكثفة من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس في أحد المخازن التجارية ضمن المجمع الصناعي".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق بفضل عمل جميع منتسبي المديرية، حيث تم إرسال 10 فرق إلى موقع الحادث عقب الإبلاغ عن الحريق في الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين".

وأضاف إبراهيم أن "الحريق أدى إلى احتراق مجمع بالكامل وتضرر مجمعين مجاورين"، مشيراً إلى أن "المخزن الذي اندلع فيه الحريق كان يحتوي على مواد بلاستيكية وخشبية غير مؤمنة بشكل جيد".

كما أكد انه "تم اعتقال الشخص المسؤول عن عمليات العزل في الموقع (آيزوغامي) بناءً على قرار قضائي".

وكشف مصدر مطلع لمراسل شفق نيوز؛ أن الخسائر المالية جراء الحريق تُقدّر بنحو مليوني دولار بسبب حجم الدمار الكبير.

ومن ناحية أخرى، أعلن سامان نادر، المتحدث باسم مركز طوارئ السليمانية، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن 13 شخصًا تعرضوا لمشاكل صحية نتيجة الحريق، حيث تم علاج ثمانية منهم في الموقع، فيما تم نقل خمسة آخرين إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة.

وشهدت مدينة السليمانية عدة حرائق خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق الصناعية، وذلك نتيجة التخزين غير الآمن للمواد القابلة للاشتعال، وتعمل مديرية الدفاع المدني على تعزيز تدابير السلامة في هذه المناطق لتجنب الحوادث المستقبلية.

وتأتي هذه الحرائق في ظل تزايد النشاط الصناعي في المدينة، ما يفرض تحديات إضافية على فرق الإطفاء والدفاع المدني للحفاظ على سلامة المنشآت والمواطنين.