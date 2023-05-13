السليمانية: لا يمكن منافسة السلع الإيرانية والتركية وهناك شركات محلية تشوه صورتنا

شفق نيوز/ رأى رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال أبو بكر، يوم السبت، أن من الصعوبة بمكان أن تنافس السلع والمنتجات المحلية مثيلاتها المستوردة من البلدان المجاورة وخاصة إيران وتركيا.

وقال أبو بكر خلال ملتقى إنعاش قطاع الثروة الحيوانية في الإقليم المنعقد في محافظة السليمانية، إنه "لدينا مشكلة اقتصادية مع البلدان المجاورة تتمثل بسعر الصرف عندنا، فهو لا يساعد بأي شكل من الأشكال بالمنافسة بين المنتج المحلي والمستورد"، معللاً ذلك بأن "أي شيء نستورده أقل سعراً مما ننتجه لان سعر الدولار مقابل التومان الإيراني والليرة التركية في مستوى لا يمكن منافسة العملتين من قبل الدينار فأي سلعة يصدرونها هي أقل سعراً من المنتج المحلي".

وأضاف أن المنتجات المحلية التي يتمّ إنتاجها في اقليم كوردستان ينبغي أن يتم إرسالها بسلاسة إلى مدن ومناطق الوسط والجنوب بدون شروط وقيود لأننا جزء من العراق.

واستدرك أبو بكر القول: لكن هناك بعض الشركات التي تعمل حاليا في الإقليم تزعم أن منتجاتها محلية في حين ان ذلك غير صحيح، وعلى سبيل المثال وليس الحصر بعض تلك الشركات تستورد البيض من بلد آخر، وتقوم بتعليبه على أنه منتج محلي، وتسعى لإرساله إلى باقي مدن العراق، مشددا على أن هذا لا يجوز لأن هذه الشركات تقوم بتشويه صورتنا الاقتصادية في إقليم كوردستان على المستوى الداخلي في العراق والخارج للبلدان الأخرى.