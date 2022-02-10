السليمانية.. لا تجديد لعمل الشركات دون لقاحات كورونا

شفق نيوز/ قررت صحة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عدم تجديد رخصة العمل لأي شركة قبل بيان بطاقات التلقيح للعاملين في تلك الشركات.

وبحسب قرار صادر عن مديرية صحة السليمانية، ورد إلى وكالة شفق نيوز: يتم تنبية التجار واصحاب الاعمال ابتداءاً من اليوم الخميس الموافق 10 شباط 2022 ببيان تلقي جرعات لقاحات كورونا.

وشدد القرار، أنه على جميع المراجعين من اصحاب الاعمال والتجار الذين يروجون معاملات تجديد واصدار اجازات العمل وبطاقات الصحة في مديرية حماية الصحة قسم المتابعة الصحية اتباع الارشادات الصحية وابراز بطاقات التلقيح لجميع العاملين في شركاتهم، مضيفاً أنه "على عكس هذا فلن تنجز معاملاتهم، ولن تجدد رخص العمل لهم".