السليمانية.. آلاف يحيون ذكرى رحيل مؤسس الطريقة الكسنزانية

شفق نيوز/ أحيا آلاف من اتباع الطريقة الكسنزانية يوم الخميس ذكرى مرور عام على وفاة مرشد ومؤسس الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني.

وكان الكسنزاني قد توفي في أمريكا قبل عام عن عمر ناهز 82 عاما.

وتجمع أتباع الطريقة في التكية القادرية في مدينة السليمانية بحضور نائب رئيس الاقليم شيخ جعفر شيخ مصطفى وعدد من الشخصيات الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية.

وقال الخليفة (منصب ديني لدى أتباع الطريقة) محمد السلطان الذي قدم من صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "التكية القادرية تحيي ذكرى رحيل مؤسس الطريقة الكسنزانية".

وأضاف السلطان، الذي قدم من صلاح الدين للمشاركة بالمناسبة، "كما عودتنا الطريقة الكسنزانية بكل المناسبات بان يتم حضور كل الدراويش من كل انحاء العالم لاحياء الذكرى، ويقدرون بالآلاف ومن كل الاطياف العراقية ومحبي الطريقة".

يذكر ان الشيخ نهرو الكسنزاني ابن مؤسس الطريقة القادرية الشيخ محمد الكسنزاني خلف والده بعد وفاته ليكون المرشد الجديد.