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السليمانية.. كيف ستؤثر كاميرات مراقبة السيارات على رواتب الموظفين؟

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-31T07:22:58+0000
السليمانية.. كيف ستؤثر كاميرات مراقبة السيارات على رواتب الموظفين؟

شفق نيوز/ اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية، برزان شيخ محمد، يوم الأربعاء، تركيب كاميرات مرورية ثابتة في المحافظة، من شأنه أن يؤثر على رواتب موظفي السليمانية.

وقال شيخ محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تنفيذ تركيب كاميرات مرورية ثابتة في السليمانية بات أمراً مؤكداً، والجهات المعنية تواصل العمل في هذا الصدد"، مبيناً أن "70% من إيرادات جبايات المخالفات ستذهب إلى الشركة المنفذة، وبصورة مستمرة من واردات المحافظة حتى قبل جبايتها من المواطنين".

وأضاف أن "تركيب الكاميرات سيؤثر على رواتب الموظفين في السليمانية".

وفي 23 آب الجاري، صوت 28 عضوا من مجلس محافظة السليمانية على إلغاء قرار تركيب كاميرات مراقبة السرعة في المحافظة.

وفي وقت سابق وقعت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، وشركة تدعى"Early future"، عقدا لتركيب 225 كاميرا في محافظة السليمانية، مقابل شراء 420 مركبة للحكومة، وإنفاق 53 مليار دينار في 500 يوم عمل لتلك الشركة.

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