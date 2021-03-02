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السليمانية.. كورونا والأزمة الاقتصادية تضرب احد اركان عيد نوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T10:10:54+0000
السليمانية.. كورونا والأزمة الاقتصادية تضرب احد اركان عيد نوروز

شفق نيوز/ يستعد الكورد للاحتفال بالعيد القومي الكوردستاني، الذي يصادف في الـ21 من آذار؛ لكنه هذا العام يتزامن مع فرض حكومة اقليم كوردستان إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن مظاهر الاستعداد للاحتفال بأعياد النوروز، يتوجه النساء والرجال إلى تفصيل ملابس جديدة، تمثل الزي الكوردي الفلكلوري تيمناً بهذا اليوم السعيد والذي يعد أحد أركانه الرئيسية.

اسواق مدينة السليمانية وفي سوق الاقمشة الرجالية بالتحديد، لم يكن سوقا مزدحما هذا العام كما جرت العادة، حيث أثرت إجراءات فيروس كورونا، إضافة إلى تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة للأزمة المالية التي يمر بها العراق.

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