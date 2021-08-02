السليمانية.. كساد كبير يضرب أسواق كماليات الحج والعمرة

شفق نيوز/ يشكو محال بيع أدوات الحج والعمرة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان من الكساد الذي ضرب اسواقهم نتيجة توقف الحج والعمرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويقول ابراهيم احمد صاحب محل عالم التسبيح لبيع ادوات وكماليات الحج والعمرة في اسواق السليمانية لوكالة شفق نيوز، "لحقتنا خسائر كبيرة هذا العام بسبب قرار السعودية وقف الحج والعمرة هذا العام بسبب التخوف من تفشي الوباء، وهو ما تسبب بكساد لم يشهده السوق منذ سنين".

ويضيف، أن "مبيعاتنا تراجعت بنسبة 90 بالمئة"، معربا عن أمنياته أن "يزول هذا الوباء وتعود الديار المقدسة إلى استقبال الحجاج والمعتمرين العام القادم ليكون باب خير ورزق للجميع".

يشار إلى أن السعودية قررت وقف الحج والعمرة هذا العام لجميع الدول باستثناء مواطنيها وبصورة محدودة بعد الالتزام بالشروط الصحية، نتيجة تفشي فيروس كورونا.