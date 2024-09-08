السليمانية.. "كرنفال فني" يستقطب فنانين شبّاناً بحضور جماهيري غفير (صور)

شفق نيوز/ أقامت منظمة "شنباي خاك" مساء اليوم الأحد، في الحديقة العامة بمحافظة السليمانية كرنفالاً فنياً سنوياً متنوعاً، حضره عدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.

الحدث، الذي أصبح تقليداً سنوياً، استقطب هذا العام مشاركات فنية من مدن كوردية مختلفة، بما في ذلك السليمانية، أربيل، دهوك، وكركوك.

وفي تصريح خاص، لوكالة شفق نيوز أوضح كاربين سلام، رئيس المنظمة، أن الكرنفال يهدف إلى جمع الطاقات الفنية في كوردستان والتعريف بها، حيث يشكل فرصة مهمة للفنانين والمواهب الشابة للتعبير عن إبداعاتهم في أجواء مفتوحة للجمهور.

وأضاف أن الكرنفال يعزز الروابط الثقافية بين المدن الكوردية، ويفسح المجال أمام الفنانين لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر.

تراث كوردي

وأكد سلام أن الكرنفال تضمن العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة، من بينها حفلات موسيقية وأمسيات شعرية ألقيت فيها قصائد باللغة الكوردية بمختلف لهجاتها، ما أضاف عمقاً ثقافياً للحدث، كما شهد الكرنفال إقامة معرض فني تشكيلي شارك فيه عدد كبير من الفنانين المنتمين للمنظمة، حيث عرضوا لوحات وأعمالاً تعكس تنوع الرؤى الفنية في كوردستان، من الواقعية إلى التجريدية.

دعم المواهب الشابة

وأوضح رئيس المنظمة ان الكرنفال استقطب الفنانين الشباب، حيث شاركوا بأعمالهم إلى جانب فنانين ذوي خبرة، مما أتاح فرصة للتواصل وتبادل الخبرات.

وبهذا الصدد، شدد سلام على أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم المواهب الشابة وتقديمها للجمهور الواسع، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى دائماً إلى توفير منصة للفنانين الجدد لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور والنقاد.

تفاعل جماهيري

وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بالفقرات الفنية المقدمة، خاصة الأمسيات الشعرية والمعرض التشكيلي، وعبّر العديد من الحضور عن أهمية هذه الفعاليات في إحياء التراث الفني والثقافي لكوردستان، مطالبين بالمزيد من الأنشطة المشابهة التي تساهم في تعزيز الثقافة والفن المحلي.

في الختام، أكد كاربين سلام أن المنظمة تعمل على تعزيز دور الثقافة والفنون في المجتمع من خلال تنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل، مع التركيز على توسيع نطاق المشاركة لتشمل فنانين من خارج الإقليم، مما يساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي في كوردستان.