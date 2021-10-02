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السليمانية: أكثر من 80% من الناخبين تسلموا بطاقة الإقتراع بالمحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-02T11:45:55+0000
السليمانية: أكثر من 80% من الناخبين تسلموا بطاقة الإقتراع بالمحافظة

شفق نيوز/ صرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم السبت بأن أكثر من 80 بالمئة ممن لهم حق التصويت تسلم البطاقة البايومترية.

وقال أبو بكر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه لم تجرِ في محافظة السليمانية حملة انتخابية بهذه الطريقة الهادئة والمتحضرة، داعيا الجهات السياسية والقوائم الانتخابية والمرشحين إلى الاستمرار على نفس المنوال في الترويج للدعايات الانتخابية.

وحض المحافظ السكان كافة في السليمانية إلى تسلم البطاقة البايومترية، مرجحا أن يتم اعتمادها كوثيقة رسمية من قبل الحكومة الاتحادية في المستقبل.

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