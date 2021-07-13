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السليمانية.. أكثر من 30 شركة تشارك بمهرجان الصيف للمنتجات المحلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-13T17:50:32+0000
السليمانية.. أكثر من 30 شركة تشارك بمهرجان الصيف للمنتجات المحلية

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان الصيف لدعم المنتجات المحلية، يوم الثلاثاء، في بارك (حديقة) ازادي بالسليمانية بمشاركة اكثر من 30 شركة.

وقال امانج كريم احد منظمي المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يهدف الى تشجيع المنتج المحلي"، موضحا أن "المعرض انطلق بمشاركة 30 شركة محلية لدعم الانتاج المحلي من خلال عرض المنتج للمتبضعين على مدى خمسة ايام".

من جانبه، قال مدير تسويق شركة ليديكا لصناعة الساحبات الكهربائية سيروان رشيد لوكالة شفق نيوز، "نحن سعداء اليوم كشركة ليديكا لصناعة الساحبات الكهربائية العراقية بمشاركتنا بهذا المهرجان لعرض انتاجنا المحلي للزبائن بصورة مباشرة وباسعار مناسبة".

وتابع، "هي فرصة لتشجيع ودعم الانتاج المحلي الذي ينافس الاجنبي من حيث الاسعار والجودة الجيدة".

وقال، "نشكر القائمين على المهرجان لاعطائنا الفرصة لعرض انتاجنا، نتمنى من المعنيين بالانتاج الوطني في الحكومة بدعم الانتاج المحلي بفرض رسوم على الانتاج الاجنبي لاتاحة الفرصة لنا بتسويق انتاجنا، وتشجيعا للصناعات المحلية، اضافة الى تقديم تسهيلات بتقديم الخدمات من الكهرباء والماء والطرق".

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